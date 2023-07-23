عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد انتقال «عاشور» للأهلي.. يفاوض هداف القلعة الحمراء

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن أحد أعضاء اللجنة الفنية في القلعة البيضاء يتفاوض سرا مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من أجل إقناعه بارتداء التيشيرت الأبيض حال رحيله عن القلعة الحمراء وعدم تجديد عقده.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

عضو اللجنة الفنية بالزمالك يفاوض محمد شريف سرا

وشدد المصدر على أن عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك تحدث مع محمد شريف وأبلغه بوجود ترحيب جماعي بانضمامه للفريق الأبيض وسيتم تقديره ماليا بعقد أكبر مما يتقاضاه في الأهلي «فئة أولى» داخل الزمالك، وبجانب منحه مقدم تعاقد كاش.

محمد شريف يتحفظ على عرض الزمالك

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف تحفظ على عرض الزمالك لحين حسم مصيره مع الأهلي سواء بالتجديد أو الرحيل خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم يفاتحه أي مسؤول بتجديد عقده.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يرغبون بشدة في ضم محمد شريف بعدما منحهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الموافقة على التعاقد معه لاقتناعه بقدراته الفنية والبدنية، بجانب رغبتهم أيضا في الرد على ضم الأهلي لإمام عاشور لاعب الفريق الأبيض سابقًا.