عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير 5 لاعبين في الأهلي.. منهم الشناوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على عودة كريم نيدفيد لصفوف القلعة الحمراء، كما تطرق للحديث بشأن تأخر صفقة انتقال الحارس علي لطفي إلى فريق زد، بسبب عدم حسم مصير محمد الشناوي مع الفريق الأحمر.

شوبير: الأهلي طلب تأجيل صفقة انتقال علي لطفي إلى زد بسبب محمد الشناوي

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس»: «منذ أسبوع أكدت على موافقة كولر بشأن رحيل علي لطفي وشادي حسين إلى نادي زد».

وتابع: «كان من المفترض أن يحصل زد على الاستغناء الخاص بحارس الأهلي، يوم الإثنين، لكن حدث تأخير من جانب الفريق الأحمر، حيث طلب الأهلي الحصول على مهلة لمدة 3 أيام، لكي يتضح موقف الحارس محمد الشناوي من الانضمام إلى نادي النصر السعودي، رغم أن الأمر أصبح صعب جدًا».

شوبير: شادي حسين لم يكن محظوظا مع الأهلي.. والجميع مقتنع بإمكانيات صلاح محسن

واصل: «شادي حسين مهاجم مميز، لكنه لم يكن محظوظًا مع الأهلي، وهو من افتتح أهداف القلعة الحمراء خلال الموسم، أمام الإسماعيلي».

وأتم: «تأكد عودة كريم نيدفيد فقط لصفوف الأهلي من المعارين، وذلك بعدما نال إعجاب مارسيل كولر، يتبقى حسم مصير صلاح محسن، والجميع مقتنع به فنيًا لكن يتبقى فقط الجزء الخاص بالعقلية».