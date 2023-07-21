جامعة «زويل»: 240 منحة دراسية لطلاب «الثانوية» وما يعادلها من شهادات

أكد الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنسيق العام الجديد بتدشين عدد من البرامج الجديدة بكلية إدارة الأعمال.. وإلى نص الحوار:

أنهينا استعدادات القبول والتسجيل للطلاب الجدد للكليات والبرامج

حدثنا عن الاستعدادات النهائية للتنسيق؟

- أنهينا كل الاستعدادات بشأن أعمال القبول والتسجيل للطلاب الجدد لمختلف الكليات والبرامج الدراسية للعام الجامعى الجديد، وننتظر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وشرائح المجاميع، وبالتالى تحديد الحد الأدنى للتقدم طبقاً لبيان الدرجات.

ماذا عن البرامج الدراسية الجديدة؟

- لدينا العديد من البرامج الدراسية بجانب كلية إدارة الأعمال، وهى تضم 4 برامج دراسية، وحصلنا على قرار «الأعلى للجامعات» بشأن بدء الدراسة واعتماد لوائحها.

هل كلية إدارة الأعمال سيكون لها نمط مختلف فى الدراسة؟

- سيكون لها طابع خاص فى نظم وطرق الدراسة، ونحن فى المدينة نسعى لاستكمال رؤية الراحل العالم أحمد زويل فى أن تكون المدينة تعمل على خدمة جميع الأهداف الاستراتيجية التى تسهم فى مساعدة الدولة فى الاقتصاد القائم على المعرفة، بمعنى أن تكون التكنولوجيا جزءاً رئيسياً مع التقدم، فكليات الهندسة والعلوم والحوسبة دون اقتصاد يستثمرها لا تكون لها فائدة، كما أن الجامعة سيكون لديها معهد طلعت حرب للدراسات والاستراتيجيات الاقتصادية، الذى يشمل عدداً من المراكز البحثية تحت إدارة أساتذة كلية إدارة الأعمال، وفى ذات السياق يمكّن للطلاب بالكليات العلمية من الحصول على الكورسات فى علوم الإدارة والاقتصاد ما يسهم فى بناء شخصيتهم الإدارية بعد التخرج، وكل ذلك يصب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، ونسعى لأن يكون للمدينة دور فى الدخول إلى التكنولوجيا والاستثمار الجيد للبحث العلمى للمساهمة فى الاقتصاد المصرى بمختلف الطرق.

من المقرر قبول 750 طالباً بمختلف الكليات وخصم 10% للراغبين فى الالتحاق بـ«إدارة الأعمال»

ماذا عن شروط قبول الطلاب؟

- قبول الطلاب يكون وفقاً للحدود الدنيا التى سيتم تحديدها لطلاب الشعب العلمية والأدبية بكلية إدارة الأعمال، ومن المقرر أن يتم قبول الطلاب للعام الجديد فى حدود الـ750 طالباً بمختلف الكليات ليكون إجمالى عددهم حوالى 2000 طالب.

حدثنا عن إنشاءات المدينة؟

- جرى الانتهاء من كافة الإنشاءات بالمدينة، ونستعد للافتتاح الكامل لكافة المراحل قريباً، وهو مشروع مصرى كامل وبدأ يجنى ثماره، حيث حققنا المركز الأول مصرياً والعاشر عربياً من المدن المتخصصة فى العلوم والتكنولوجيا بمختلف التصنيفات العالمية.

ماذا عن البحث العلمى بالمدينة؟

- أحد المعايير الخاصة بتصنيف التايمز، هو البحث العلمى الذى أصبح من خلال النشر العلمى والأبحاث والمراكز العلمية والتمويل من الهيئات المانحة داخل مصر، والتى وصلت لـ30 مليون جنيه، وحققت معدلات أعلى من الأعوام الماضية، وكان لها أثر كبير فى الارتقاء بمكانة المدينة.

هل هناك مِنح دراسية جديدة للطلاب؟

- الجامعة لها باع وخطوات سباقة فى المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بمختلف المجالات، فعلى سبيل المثال: المدينة تعطى كل محافظة منحتين للطلاب المصنفين ضمن العشرة الأوائل لديها، شاملة جميع التكاليف بجميع الكليات، بخلاف المنح الدراسية الأخرى التى تصل لـ240 منحة دراسية كاملة، بجانب الخصومات التى يستطيع الحصول عليها الطلاب فى الكليات والتى تصل لخصم 40% من قيمة المصروفات الدراسية، والعام الدراسى الجديد سيشهد خصم 10% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بكلية إدارة الأعمال.

دعم الدولة لمدينة زويل

الدولة بتوجّهات من القيادة السياسية، كان لها الفضل فى استمرار العملية التعليمية واستكمال رسالة العالم الراحل أحمد زويل بدعمها الكامل للمدينة، وتوفيرها للميزانيات الضخمة التى أسهمت فى استكمال الإنشاءات والأعمال البحثية للمدينة، ومصر خلال السنوات العشر الأخيرة انتهجت استراتيجية كبيرة تجاه قطاع التعليم الجامعى أدى إلى توافر أنماط مختلفة من التعليم وتخصصات تسهم فى بناء الطالب المصرى، وإجادة عملية تأسيسه علمياً ليكون مؤهلاً جيداً لوظائف المستقبل وسوق العمل، ولعل البرامج الجديدة التى أضيفت للجامعات أسهمت فى الارتقاء بموقعها فى التصنيفات العالمية المختلفة.