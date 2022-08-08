تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. 65% الحد الأدنى لعلوم الحوسبة

شهدت الساعات الأخيرة، كثرة البحث على مؤشر البحث «جوجل» عن تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق الجامعة للعام الدراسي 2021-2022، في إطار تقديم الخدمات للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة.

تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأعلنت مدينة زويل، اليوم، الحد الأدنى لـ تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الذي يؤهل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لخوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي 70%،؜ والحد الأدنى لكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65%؜.

عبد ربه: حددنا تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد دراسة متأنية

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن قرار مجلس إدارة المدينة بشأن تنسيق جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا جاء بعد دراسة دقيقة لإحصاءات ونتائج الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أن مدينة زويل حرصت على توفير فرصة للمتفوقين من أبناء مصر لخوض اختبارات القبول بالجامعة، وهو المعيار الذي يبقى حاكما في اختبار الطلاب وقبولهم للدراسة بمدينة زويل.

وأوضح عبد ربه، أن المدينة ستحصل خلال الشهر الجاري على 4 شهادات اعتماد، تخص 4 برامج تقدمها للطلاب، وهو اعتماد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان امتدادا لهذا النجاح، إطلاق مدينة زويل كلية جديدة حملت اسم «الحوسبة والذكاء الاصطناعي»، التي تعمل بداية من العام الدراسي المقبل 2022- 2023.

وقررت مدينة زويل تقديم خصم بنسبة 25% لجميع الطلاب المقبولين هذا العام بمناسبة بدء الدراسة، فيما تستمر الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي بنفس المعايير، فضلا عن تقديم منح دراسية كاملة وجزئية للمستحقين والمتفوقين.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إطلاق الدراسة العام الجاري الذي يبدأ في سبتمبر 2022 بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي في 3 تخصصات.