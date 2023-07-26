«الصحة»: نسعى لبناء نظام رعاية يعطي الأولوية لعلاج الأمراض والتثقيف الغذائي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى روما، موضحا أنّ زيارة الوزير جاءت بالتزامن مع عقد القمة الرابعة لمجلس الشركات الأوربية المتعاونة مع أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى هامش القمة تم توقيع بروتوكول هام مع شركة ايني والخاص بتدريب الكوادر الطبية.

القمة الرابعة لمجلس الشركات الأوربية .. بروتكولات واجتماعات هامة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنّ الوزير أكد خلال القمة الرابعة لمجلس الشركات الأوروبية المتعاونة مع أفريقيا والشرق الأوسط، إدراك الدولة المصرية الربط بين الصحة والمناخ، حيث تعمل الدولة على بناء نظام رعاية يهدف لعلاج الأمراض وإعطاء الأولوية للرعاية والتثقيف الغذائي.

مناقشة الربط بين الصحة والمناخ

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى عقد مجموعة من الاجتماعات المهمة مع بعض الشراكات لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي بين مصر وعدد من الدول، وتدريب الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، كما أجرى وزير الصحة، زيارة إلى عدد من المنشآت الصحية المهمة في إيطاليا، لرؤية الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنّه من المقرر أن يعود الدكتور خالد عبدالغفار والوفد المرافق له اليوم الى القاهرة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، عزم الوزارة عقد مؤتمر مهم الأسبوع المقبل، للكشف عن التحضيرات التمهيدية للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، مشيرا إلى توجيهات وزير الصحة بمتابعة الحملات والمبادرات الصحية ومعرفة ما تم الوصول إليه من نتائج والوصول إلى المستهدف خاصة في المناطق البعيدة والنائية.