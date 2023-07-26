«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمي
كتب:
هانى حسن
10:08 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
صندوق النقد الدولي
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع المخاطر».
توقعات صندوق النقد الدولي تجاه نمو الاقتصاد العالمي
وذكر التقرير: «تفاؤل مشوب بالحذر، هكذا يمكن وصف التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تجاه نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري».
تضاؤل الأزمة المصرفية العالمية
وأضاف التقرير: «فبعد أن توقع في أبريل الماضي نموا نسبته 2.8%، رفع الصندوق النسبة إلى 3% في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، آخذا في الحسبان تراجع المخاطر في الفترة الأخيرة بعد أن تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون وتضاؤل الأزمة المصرفية العالمية».
وتابع: «ورغم النظرة الأكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي، حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ آفاق النمو تبدو ضعيفة مقارنة بمتوسط 3.8% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا، لكن مؤشر المخاطر على النمو العالمي آخذ في التراجع».