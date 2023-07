ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن زلزال تركيا؟

أعلنت وسائل الإعلام التركية عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في ولاية أضنة جنوب تركيا، أمس الثلاثاء، كما حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس.

وكتب هوجربيتس تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن هذا نشاط أولي، حيث يمكن للهندسة الكوكبية في 23-24 أن تؤدي إلى حدوث زلزال قوي، وذكر كلمته الشهيرة «كن في حالة تأهب إضافي».

This could be precursor activity, as the planetary geometry on 23-24 July can trigger a strong to major seismic event. Be on extra alert. https://t.co/cNFT7neyX5