ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن زلزال تركيا؟

أعلنت وسائل الإعلام التركية عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في ولاية أضنة جنوب تركيا، أمس الثلاثاء، كما حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس.

وكتب هوجربيتس تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن هذا نشاط أولي، حيث يمكن للهندسة الكوكبية في 23-24 أن تؤدي إلى حدوث زلزال قوي، وذكر كلمته الشهيرة «كن في حالة تأهب إضافي».

This could be precursor activity, as the planetary geometry on 23-24 July can trigger a strong to major seismic event. Be on extra alert. https://t.co/cNFT7neyX5 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 25, 2023

إصابة 8 أشخاص نتيجة الزلزال

وأفادت التقارير بأن 8 أشخاص أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي أضنة وعثمانية جنوب تركيا اليوم الثلاثاء، عند الساعة 08:44 صباحاً.

وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر حسابه على تويتر أن شخصين أصيبا في ولاية أضنة، في حين أصيب 6 أشخاص في ولاية عثمانية جراء الزلزال.

وأفاد الوزير أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم.