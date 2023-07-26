«التموين» توقع عقود تشغيل مخابز مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع غدا

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح الغد، بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود تطوير وتشغيل عدد من المخابز في نطاق الشيخ زايد والعبور الجديدة، بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع السنوي.

تطوير وتشغيل المخابز

وأوضح جهاز التجارة الداخلية، في نص الدعوة، أنّ التوقيع يتم تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويوقّع العقود الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، منوها بأنّ تطوير وتشغيل المخابز يتم من منطلق توجه الدولة لاستغلال الأصول بالشكل الأمثل.

منظومة الخبز في مصر

ويندرج تحت منظومة الخبز المدعم في مصر نحو 30 ألف مخبز بلدي يقع تحت رقابة وزارة التموين، لإنتاج الخبز المدعم يوميا للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين، وعددهم 72 مليون مواطن يستحقون الخبز البلدي يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا لكل مواطن.

ويهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية من توقيع البروتوكول غدا، لتطوير وتشغيل عدد مخابز بمشاركة القطاع الخاص.