مديريات التموين تدشن حملات رقابية لتحصيل الغرامات المستحقة على المخابز

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المديريات على مستوى المحافظات، بشنّ حملات رقابية على المخابز المحرر ضدها مخالفات تموينية وتحصيل الغرامات المستحقة.

حملات رقابية على المخابز

وبدأت مديرية التموين بالدقهلية تحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إطلاق مجموعة من الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، في نطاق مراكز وقرى المحافظة.

وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الحملات الرقابية تركز على المخابز التي تقوم بتجميع الدقيق، أو التي لا تعطي المواطنين بون صرف الخبز المستحق بعد عمليات الصرف، فضلا عن تحرير محاضر ضد أي مخبز يُغلق أبوابه في مواعيد العمل الرسمية والتي حددتها وزارة التموين من الساعة 5 صباحا بداية عمل المخبز وحتى الخامسة عصرا، بالإضافة إلى التفتيش على المخابز التي تنتج الخبز المدعم غير المطابق للمواصفات أو ناقص الوزن الفعلي للرغيف والمحدد بـ 90 جراما.

الرقابة على أسعار السلع التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات تمتد أيضا إلى منافذ بقالي التموين من أجل الرقابة على وصول الدعم التمويني المستحق لأصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المحددة رسميا من قبل وزارة التموين، وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على كل بطاقة.