خدمات مسبوقة الدفع بمنظومة الكارت الموحد.. يصرف به الخبز قريبا

تشهد محافظة بورسعيد، خلال شهر أغسطس المقبل، تطبيق منظومة الكارت الموحد والذي يقدم مجموعة من الخدمات مسبوقة الدفع للمواطنين من خلال توحيد أكثر من خدمة على كارت واحد فقط، وفقا لأخر التصريحات المعلنة من الهيئة القومية للبريد والمسئولة عن طباعة الكارت الموحد.

منظومة الكارت الموحد

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ عدد البطاقات التموينية في بورسعيد حوالي 500 ألف بطاقة، وأن منظومة الكارت الموحد ستتمّ على 150 ألف بطاقة فقط لقياس الأثر كتجربة أولية، مشيرة إلى أنَّ الكارت الجديد لا يقتصر فقط على الخدمات التموينية من صرف الخبز والسلع التموينية، وإنما سيشهد أيضا مجموعة من الخدمات الحكومية الأخرى من الخدمات مسبوقة الدفع ومن بينها: «صرف الخبز - صرف السلع التموينية - سحب إيداع الأموال من ماكينات الصراف الآلي - الخدمات البريدية - خدمات التأمين الصحي».

أول محافظة ذكية في مصر

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ البدء في تطبيق منظومة الكارت الموحد في نطاق محافظة بورسيعد، تمثل تجربة أولية للمنظومة الجديدة، على اعتبار أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة ذكية في مصر بعد تطبيق منظومة التحول الرقمي بها منذ 2019، فضلا عن قلة عدد البطاقات التموينية بها والذي يعد مناسبا لتجربة منظومة الكارت الموحد الجديد.