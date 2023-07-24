هل يجوز صرف الخبز ببطاقة التموين من أي محافظة؟.. خدمة متاحة لشهرين فقط

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز والسع التموينية للمستفيدين من الدعم وحاملي البطاقات التموينية، وفقًا للمحافظة الصادر منها البطاقة فقط، فيما يتم استثناء صرف الخبز من أي محافظة طوال شهرين فقط في العام.

هل يجوز صرف الخبز ببطاقة التموين من أي محافظة؟

ولا تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف الخبز من أي محافظة، بخلاف التي تقيم فيها الأسرة صاحبة البطاقة والصادر منها البطاقة التموينية، وفقًا لمركزية صرف الخبز والسلع التموينية من المحافظة الصادر منها بطاقة التموين.

كما لا تسمح الوزارة، وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنّ يتم صرف المقررات التموينية المخصصة للأسرة، إلا من البقال التمويني التابع له الأسرة في الحيز السكني.

محافظات مسموح صرف الخبز منها

فيما تفتح الوزارة التموين، صرف الخبز من بين 10 محافظات طوال مدة شهرين فقط، هي فترة إجازة الصيف، تسهيلًا على المواطنين المصطافين في المحافظات الساحلية من الحصول على الخبز فقط خلال مدة قضاء الإجازة الصيفية، إذ تتمكن أي أسرة حاملة للبطاقة التموينية من صرف الخبز دون التقيد بالمحافظة، وذلك في المحافظات التالية: «مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، محافظة كفر الشيخ، جمصة بمحافظة الدقهلية، رأس البر في دمياط».