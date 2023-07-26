وزير الصحة يدعو نظيره الإيطالي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في مصر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة السكان، اجتماعا موسعا مع نظيره الإيطالي الدكتور أورازيو سكيلاتشي، بمقر وزارة الصحة الإيطالية في العاصمة روما، ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيره الإيطالي على الدعوة الكريمة، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وعلاقات الأخوة والثقافة المشتركة بين الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا بشكل خاص.

التعاون المشترك في مجال الصحة مع إيطاليا

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الاجتماع تضمن بحث ومناقشة التعاون المشترك في مجال الصحة بين البلدين في المجالات الصحية، ومنها الرعاية الطبية، والصناعات الدوائية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، والتعاون في إنشاء فرعا من مستشفى «بامبينو جيزو» المتخصص في علاج الأطفال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير أشاد بالمشاركة المجتمعية لشركة إيني ENI الإيطالية في مجال الصحة، وخاصة في محافظة بورسعيد، والتي تضمنت دعم إنشاء مركز متكامل لعلاج الحروق، والعديد من المشروعات المستقبلية، التي كان آخرها توقيع بروتوكول لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الصحية.

انتهاء حملة «100 يوم صحة»

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير استعرض خلال الاجتماع جانبا من التطور الذي يشهده قطاع الصحة المصري، بدء من القضاء على فيروس سي، مرورا بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وانتهاء بحملة «100 يوم صحة» التي نجحت في توصيل خدماتها لأكثر من 11 مليون مواطن في أقل من شهر.

وقال «عبدالغفار» إنّ الوزير اختتم الاجتماع بدعوة نظيره الإيطالي لزيارة مصر وحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.