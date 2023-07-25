الفرق بين ضربات الشمس والإجهاز الحراري.. مستشار وزير الصحة يوضح

حذر الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للطب الوقائي، من ضربات الشمس، موضحا الفئات الأكثر تعرضا لها، ناصحا المواطنين في درجات الحرارة العالية، بالبعد عن أشعة الشمس المباشرة، موضحا أيضا الفرق بينها وبين الإجهاد الحراري.

ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وحدد قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحراري، موضحًا أن الأولى تصيب الإنسان عند التواجد في الأماكن المكشوفة، تحت أشعة الشمس، بينما الإجهاد يصيب الإنسان في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس ولكنه سيء التهوية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للطب الوقائي، أن أعراض ضربات الشمس هي ارتفاع في درجات الحرارة واحمرار في الوجه وجفاف الجلد والتهاب في العين وصداع عام وقيء وربما تصل إلى فقدان وعي.

إرشادات صحية عند التعرض لضربات الشمس

ولفت إلى أنه عند الإحساس بالصداع ودوار، على الشخص الانتقال إلى مكان جيد التهوية مكيف، ويتناول الكثير من السوائل، ولكن في حال فقدان الوعي لا بد من نقل الشخص إلى المستشفى.

وطالب بالابتعاد عن أشعة الشمس، ومن يعمل في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس يرتدي ملابس خفيفة وقبعة ويشرب مياها باستمرار، ويغسل الوجه بشكل دائم مع الحرص أيضا على التغذية السليمة.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للطب الوقائي، أن الفئات الأكثر عرضة لضربات الشمس، هم الأطفال، وكبار السن، الذين تجاوزوا الخامسة والستين من أعمارهم، وحاملو الأمراض المزمنة.