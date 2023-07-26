مناطق تسجل أقل درجة حرارة اليوم والصغرى تسجل 19.. اعرفها

رغم استمرار الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية خلال يوليو الجاري، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، إلا أن هناك مدن سجلت أقل درجات حرارة ووصلت بها درجة الحرارة الصغرى لـ19.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فسجلت مدن كاترين ونخل درجات حرارة صغرى وصلت لـ19 درجة في كاترين و20 درجة في نخل بشمال سيناء، فيما سجلت محافظات مطروح والعلمين أقل درجة حرارة عظمى بلغت 32 في مطروح و33 في العلمين، كما سجلت درجات الحرارة الصغرى 23 في مطروح و25 في العلمين

طقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وفى ساعات الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب على جميع أنحاء البلاد.

وأشارت «الأرصاد» في نشرتها الجوية اليومية، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، فيما أعلنت درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأربعاء العظمى والمحسوسة كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.