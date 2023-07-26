«البيئة» تطالب محافظة القاهرة بسرعة تشغيل المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات في غمرة

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، خاصة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

جاء ذلك عقب إعلان وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع (بورسعيد _ غمرة) إلى محافظة القاهرة، تمهيدا لتشغليها.

المحطة الوسيطة لتجميع مخلفات المنطقة الشمالية

أشارت وزيرة البيئة إلى أن المحطة مقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 2000 طن/ يوم، وتستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية، وهي (شبرا - الزاوية الحمراء- حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الاميرية)، مما ينعكس بالايجاب على عملية جمع ونقل المخلفات في هذه المنطقة، ويساعد في تحسين أداء منظومة المخلفات بها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحطة تم انشائها في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

اسهامات «البيئة» في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

يأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات، بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.