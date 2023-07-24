وزيرة البيئة: برنامج «التنفيذيات» يهدف لإعداد كوادر قيادية شابة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام لـ360 متقدمة، والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يشارك فى لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

تأهيل وبناء قدرات المرأة لإعداد كوادر قيادية شابة

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في لجان الاختبارات التي تنفذها الأكاديمية، والتى تتميز دائما بالإعداد والتنظيم الجيد من أجل اختيار أفضل الكوادر، مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات المرأة، لإعداد كوادر قيادية شابة واعدة تمتلك الخبرات والآليات الحديثة التى تمكنها من رسم السياسات واتخاذ القرار.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة البيئة ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والدراسة ومتطلبات الأسرة والبيت، وأن تمتلك التنفيذيات هدفا وإصرارا تسعى للوصول إليه، وذلك بإمتلاك القوة وعدم فقدان الأمل وإلغاء كلمة الفشل من قاموس حياتهن.

ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ برنامج متخصص للسيدات العاملات بالوزارة، مُشيرة إلى الخبرة الكبيرة للسيدات بوزارة البيئة فى مجال البيئة الذى يتسم بصعوبته.

وأوضحت، أن هذه البرامج سيكون لها مردود كبير يساهم فى دفع عجلة الحفاظ على البيئة، كما سيعطى رسالة للخريجين على أهمية البيئة وضرورة الإهتمام بالحفاظ عليها وتشجيعهم على العمل فى هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون الممتد بين الوزارة والأكاديمية القائم على ربط المرأة بأهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى ضرورة العمل خلال الفترات القادمة على التعمق أكثر فى ملف التغير المناخي، والعمل على تنفيذ برنامج متخصص لمواجهة التغيرات المناخية لرفع الوعى لدى السيدات بالممارسات الصحية والجيدة التى تساهم فى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

البرنامج يتيح الفرصة للتعرف على مهارات المرأة

وأشادت وزيرة البيئة بالدور المهم والفعال للأكاديمية الوطنية للتدريب في سوق العمل، لصقل مهارات الموارد البشرية سواء الحكومية أو حديثي التخرج، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يركز على محورين مهمين، تشمل المرأة وكيفية ثقل مهاراتها، وقيادتها للعمل التنفيذي، حيث يغطي البرنامج 27 محافظة، وبالتالي يتيح الفرصة للتعرف على مهارات المرأة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تؤهلهم لسوق العمل.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن سوق العمل يعطي أهمية للتأهيل قبل التمكين، مشيرة أنه يوجد مسارين في هذا الصدد، الأول يتعلق بتأهيل المرأة قبل التمكين للتقليل من الأخطاء وسد الفجوة، والمسار الثانى يتعلق بإعادة تأهيل وثقل مهارات من تولى مناصب قيادية حتى يتم الوصول للأهداف المنشودة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حاجة المرأة إلى برامج تدربيبة متخصصة، داعيةً السيدات إلى الإلتحاق بتلك الدورات لما لها من فاعلية ملموسة على أرض الواقع، حيث تساهم فى زيادة الخبرات وبالتالى المشاركة الفعالة فى المشروعات البيئية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتتةً إلى أن هذه الدورات ستزيد فرص السيدات فى المستقبل لتولى المناصب القيادية على مستوى الهيئات التنفيذية ومحافظات الجمهورية.

إعداد السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات

وأوضحت الوزيرة، أن الدورات التدريبية تحتوي على مواد علمية تضم مهارات لكيفية التوفيق بين العمل والمنزل، حيث تشمل موضوعات عن الحياة العامة والوضع الاقتصادي العالمي، ومؤتمر المناخ «Cop27» وتأثيره على المستوي الوطني والعالمي، وكيفية مواجهة المرأة للتحديات لتحقيق أهدافها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن المرأة المصرية استطاعت تقلد المناصب القيادية المختلفة في الفترة الاخيرة بنسبة كبيرة معربة عن تطلعها لزيادة مشاركتها بنسبة أكبر خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يسعى إلى إعداد السيدات المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.