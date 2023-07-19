وزيرة البيئة تبحث مشروع تطوير المجازر ونقلها خارج الكتل السكنية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء ناصر فوزي، رئيس هيئة استخدامات أراضي الدولة، لمناقشة الجانب البيئي للمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر في عدد من المحافظات، في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

متابعة الوضع البيئي للمجازر

وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الموقف الحالي للمجازر داخل المحافظات في ضوء دور وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي أثناء رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بنقل مجازر المحافظات خارج الكتل السكنية، والتنسيق بين المحافظات وهيئة استخدامات أراضي الدولة بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ونقلها خارج الكتلة السكنية.

وأكدت فؤاد، ضرورة حصول المجازر على الموافقات البيئية والالتزام بالاشتراطات البيئية، في إطار دراسة الوضع الراهن التي أعدتها الهيئة وأظهرت وجود عدد من المجازر داخل 11 محافظة، تم تطوير عدد منها، ويوجد عدد آخر مطلوب تطويره خارج الكتلة السكنية، وهناك مجازر تحت الإنشاء، مشيرة إلى تشكيل لجنة من وزارة البيئة لدراسة حصول المجازر المدرجة تحت الإنشاء على الموافقات البيئية ومتابعة الوضع البيئي للمجازر المقامة بالفعل.

وتابعت فؤاد، أنّ العمل البيئي الذي اتخذ منظور جديدا خلال السنوات الماضية، يراعي تعزيز قدرة الأنشطة التجارية والصناعية على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بما يساعد على دفع عجلة التنمية وصون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والمقبلة.

دفع عجلة التنمية وصون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى تشكيل لجنة بيئية لتفقد المجازر بالمحافظات وتحديد المجازر التي تحتاج لنقلها خارج الكتلة السكنية مع اختيار موقع مناسب لها بيئيا، في إطار حرص وزارة البيئة على الحفاظ على الوضع البيئي داخل الكتل السكنية، وبما لا يؤثر على هذا النشاط الهام بشكل مباشر للمواطنين.

من جانبه، أشار اللواء ناصر فوزي، رئيس هيئة استخدامات أراضي الدولة، إلى أنّ تطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية، سيساهم في توفير بيئة صحية ونظيفة، مشيرا إلى دور وزارات والإسكان والصحة وهيئة المجتمعات العمرانية في مساعدة المشروع على مواجهة التحديات الراهنة، ودور وزارة البيئة في منح الموافقات البيئية اللازمة للمجازر لنقلها خارج الكتل السكنية.