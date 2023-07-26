عاجل.. مصدر بالكهرباء يكشف موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، عن أنّ الشركة قررت تسديد ملياري جنيه لهيئة البترول لشراء شحنات مازوت، لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطي في المحطات، لافتا إلى استمرار شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات، في تنفيذ برنامج الشركة القابضة بتخفيف الأحمال، كما أعلنت مواعيد انقطاع التيار الكهربائي لتفادي أي أزمة قد تحدث للمواطن.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، انتهاء أزمة انقطاعات الكهرباء في القطاع المنزلي والسكني بنهاية الأسبوع الجاري، مع استثناء القطاع الصناعي والمرافق العامة والمناطق الاستراتيجية من عمليات تخفيف الأحمال، رغم أنّ القطاع الصناعي يمثل الضغط الأكبر على الشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أنّ الشركة القابضة تسعى لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل حتى تجاوز الأزمة.

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي بالإسكندرية

من جانبها، أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة، من خلال إرسال المشترك رسالة للموقع الرسمي للشركة، تتضمن عنوان محل الانقطاع، موضحا أنّه لن يزيد عن ساعة واحدة، ولن يكون أكثر من 3 مرات يوميا.

معدل تغذية المناطق الواقعة بنطاق القناة لتوزيع الكهرباء

وكشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن نجاح برنامج تخفيف الأحمال وفق بيان الشركة القابضة للكهرباء في المناطق الواقعة بنطاق الشركة، موضحا أنّ الشركة ضخّت 200 ميجاوات لتغذية البحر الأحمر و240 ميجاوات لجنوب سيناء تحصل منها شرم الشيخ والطور على 180 ميجاوات منها، و60 ميجاوات بالعين السخنة، 60 ميجاوات و1050 ميجاوات بالعاشر رمضان الصناعية وقطاع المدن الجديدة.