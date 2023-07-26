رئيس «مصر أكتوبر» تشيد بانطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني: تفاعل سريع

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني، يعطي ثقة للأطراف المشاركة في الحوار الوطني في التوصل إلى مخرجات تكون أساسا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي الذي ننشده، مثمنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطني مع التوصيات التي خرجت من الجلسات العامة.

«مديح»: الجلسات التخصصية تعكس الحالة الديموقراطية للحوار الوطني

وقالت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم، إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار الوطني بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيدولوجيات متنوعة تعكس الحالة الديموقراطية التي أنتجها الحوار الوطني، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار في تحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطني والمشاركين فيه.

رئيس مصر أكتوبر: مخرجات الجلسات التخصصية متنوعة

ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر ، إلى أن المخرجات التي تصيغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطني، تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين.

وأشارت الدكتورة جيهان مديح إلى أن حالة الثراء التي أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطني، أفرزت اختلافا صحيا في الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابي الذي استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها، مضيفة أن هذا التنوع في الآراء يثري الحياة السياسية ويدعم المناخ الديموقراطي.

وأكدت «مديح» على ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة في مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات.