ضياء رشوان: عرض جميع وجهات النظر بجلسات الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ تصميم الحوار يبدأ من تعريف الرئيس السيسي له؛ إذ عرفه بأنه حوار بين قوى شبابية وسياسية ومجتمعية وغيرها من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة فهناك قوى متنوعة تناقش ولا بد أن تنتهي لنتائج وهي أولويات العمل الوطني، وبالجلسات العامة للحوار الوطني التي عُقدت توفر بها عدد هائل من المتحدثين بمتوسط بين 45 و65 شخصا ولم يتم حذف أي شيء من تصريحاتهم.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّ المتحدثين بجلسات الحوار الوطني عرضوا كافة وجهات نظرهم ومقرري اللجان والمقررين المساعدين والمقرري العموم للمحاور الثلاثة مع الأمانة الفنية لمجلس الأمناء يعدون ملخصا لجلسات العمل ليتم تحليله لمعرفة اتجاهات الرأي تجاه القضية.

النظام الانتخابي وتوجهات الرأي

تابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ موضوع مثل «النظام الانتخابي» هناك 3 توجهات للرأي ولجان الإعداد التي تُسمى بلجان إعداد المقترحات والتوصيات، ولتمثيل كافة اتجاهات الرأي هناك معيارين هما الاتجاهات الرئيسية للقضية المطروحة بجانب مراعاة التوازن السياسي للأطراف الداخله في هذا الموضوع، والمعايير تم إقرارها من مجلس الأمناء.