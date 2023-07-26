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ضياء رشوان: الخبراء الدستوريون بجلسات الحوار الوطني أداؤهم راقٍ

كتب:

أبانوب رجائي
04:14 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

تحدث ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسة التخصصية من الحوار الوطني، قائلا إن روح النقاش كانت عالية للغاية في وجود 19 شخصية، وكان الحوار يتميز بالصراحة والوضوح والتفهم الكبير، حتى مع الخلاف.

احترام الدستور

وأكد رشوان أن هذه الحالة كانت ملفتة للغاية، مضيفا: «يبحث البعض عن تصوره، والبعض يبحث عن جسور مشتركة وأن هذه اللجنة في رأيي كنت أظن أنها صعبة وأنا اندهشت باليسر الذي كانت تسير به الجلسة وأنه لا يوجد شخص قدم تنازلا مجانيا أو تعسفا بدون سبب وكل الأمور كانت مسببة».

وأشار منسق الحوار الوطني إلى أن الخبراء الدستوريين أداؤهم راقٍ ولم يروا عيبا دستوريا، ولكن كان يحاول لفت النظر لمراعاة الدستور الذي كان يحترمه الجميع، وهذه اللجنة خلال الفترة المقبلة سيخرج عنها مخرجات تليق بالحوار الوطني وأن الأمر لم ينتهِ وهناك جولة أخرى.

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بقلم أبانوب رجائي