ضياء رشوان: لدينا خبراء في كل المجالات بجلسات الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ جلسات التوصيات والمقترحات تكون عبارة عن دخول في موضوع القضية مباشرةً ويتم مناقشة كل الآراء ووجهات النظر في مناقشة مفتوحة، موضحاً أن هناك جلسات محددة تضم خبراء، والخبير يُقصد به شخص لديه خبرة طويلة فيما سيتم استشارته به.

رشوان: اختيار متخصصين وذوي خبرة بجلسات الحوار الوطني لتقليل فرص الاعتراض

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّه في القانون على سبيل المثال يتم اختيار أساتذة جامعة أو ممارسين للقانون سواء محامين أو قضاة، لافتاً إلى أن المُراد من الخبرة هو تقليل فرص الاعتراض على الرأي النهائي فيما يتم عرضه للمناقشة وأنه لا يجوز رفع أمر غير دستوري على مجلس الأمناء أو الرئيس.

الخبرة الفنية والحوار الوطني

تابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ المطلوب هو الخبرة الفنية بعيداً عن التوجهات أو الرأي للتوصل لرأي نهائي وأن هناك مناقشات مفتوحة تجري بين كل الأطراف خلال الاجتماعات ويضم النقاش أو الحوار أطرافا متنوعة وتمثل كل توجهات الرأي لتحقيق التوازن السياسي والحوار الوطني يبدأ صياغة المخرجات والمقترحات من شخصيات ذوي خبرة ومعنيين بالقضايا يشاركون في الجلسات التخصصية.