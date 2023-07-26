«التعليم العالي»: ضرورة التوسع في عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتي بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضي.

وقع الإطار التنفيذي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي جامعة إيست لندن البريطانية.

تطوير البرامج الدراسية

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بجودة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، والوصول إلى المستويات العالمية؛ لضمان توفير تعليم بجودة عالمية للطلاب، والارتقاء بمستوى الجامعات الوطنية.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن سيساهم في تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا أهمية وجود الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لخدمة المجتمع والمُساهمة في تحقيق تنمية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أحد أهم مبادىء وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تعاون مع وست هام يونايتد الإنجليزية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي بدأت الجامعات المصرية في تنفيذها منذ إطلاقها في مارس الماضي، مشيدًا بالشراكة التي جرى توقيعها بين ممثل المجتمع الرياضي وهو مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية الذي تربطها شراكة مع الشريك الأكاديمي جامعة إيست لندن والتي تتعاون مع جامعتي الإسكندرية الحكومية والإسكندرية الأهلية في برنامج التدريب والأداء الرياضي، والذي سيمثل البداية لهذا التعاون الذي يهدف إلى المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين في هذا البرنامج لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المدير الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة،ولفيف من قيادات جامعة الإسكندرية، وحضر من الجانب البريطاني الدكتور بول مارشال نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، والدكتور ديفيد ماكروري الأستاذ المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية، والدكتور ستيورات بروس لو رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة ايست لندن، والأستاذ فويل مدير البرامج في مؤسسة وست هام يونايتد.