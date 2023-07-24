4 قرارات عاجلة بسبب نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.. «التظلم مجانا»

أصدرت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عدة قرارات عاجلة بعد الأزمة التي أثيرت بسبب نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عقب ورود شكاوىمن الطلبة بانخفاض نسبة النجاح ورسوب عدد كبير منهم في كل الفرق الدراسية، موضحة أنها تؤمن بمبدأ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب.

فك الحجب عن نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وبحسب بيان كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فإنها قررت ما يلي:

- أولا: فك الحجب على جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور إليها.

فتح التظلمات على نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مجانا

- ثانيا: يسمح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد دون أي مصروفات للتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية دون الحضور، وذلك من يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري ولمدة أسبوع، عبر الموقع الرسمي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

دراسة التظلمات على نتيجة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

- ثالثا: سيتم دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

تشكيل لجنة لدراسة شكاوى الطلبة

- رابعا: تم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر في الطلبات المقدمة من الطلاب على النحو الآتي:

1- مراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفة.

2- النظر في جبر النصف درجة إلى درجة من خلال قواعد لجان الممتحنين.

3- النظر في دراسة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين نظام الامتحان الاختيار المتعدد بنظام التصحيح الإلكتروني والامتحان المقالي للعام الجامعي الجاري.