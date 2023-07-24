رئيس جامعة الإسكندرية لطلاب «الحقوق» بعد رسوب 70%: «اللي ليه حق هياخده»

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، آخر تفاصيل أزمة رسوب طلاب كلية الحقوق وتخطي نسبة الرسوب لـ70%، قائلا: «اللي ليه حق هياخده»، مشيرا إلى أن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عريقة ولها منزلة كبيرة وبها قامات من الأساتذة، وتخرج منها العديد من الطلاب الذين يتولون مناصب هامة حاليا.

رسالة اطمئنان لجميع طلاب كلية الحقوق

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، رسالة اطمئنان لجميع طلاب كلية الحقوق بالإسكندرية، حيث تم تكليف نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بالتحدث مع اتحاد طلاب كلية حقوق وعدد من الطلاب الكلية، بجانب أعضاء هيئة التدريس، لمعرفة أسباب الأزمة.

وأضاف عبدالعزيز قنصوة، أن هناك العديد من المطالب التي طرحها طلاب كلية الحقوق بالإسكندرية من أجل حل مشاكلهم، حيث تم الاستجابة لهم بتقديم التظلمات بدون رسوم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص التظلمات المقدمة.

وتابع «قنصوة»، أنه تم فك حجب النتيجة لتكون متاحة أمام جميع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، كما أن طلاب كلية الحقوق تحدثوا عن درجات الرأفة وآلية توزيعها، وتم أخذ الموضوع في عين الاعتبار، لافًتا إلى أن الطلاب تقدموا بطلب من أجل اعتماد الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد وسيتم دراسة الأمر.

باب التظلمات مفتوح

ولفت عبد العزيز قنصوة، إلى أن باب التظلمات مفتوحا أمام جميع الطلاب بدون حد أدنى أو أقصى، وسيتم فحص التظلمات بصورة جيدة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لا يوجد خطأ في تصحيح نتيجة طلاب الحقوق، ولا يمكن التشكيك في آلية التصحيح التي يقوم بها أساتذة كلية الحقوق، والتظلمات ستكون منصفة للجميع، وكل طالب سيحصل على حقه.

وأوضح أن الطلاب في سن الشباب ووظيفتنا احتوائهم، حيث تعالت أصوات الطلاب للتعبير عن غضبهم ولكن تم استيعابهم، وبعد الاستماع لجميع مطالبهم هدأ الشباب وقاموا بالتصفيق للأساتذة والتعهد بحل مشاكلهم».