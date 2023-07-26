مصطفى قمر: «حريم كريم» من أهم 4 أفلام لايت كوميدي مثل «الحفيد وأم العروسة»

أكد الفنان مصطفى قمر، إن إطلاق الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي سيحمل اسم «أولاد حريم كريم» يعد حدث بما تحمل الكلمة من معني، وقال: «الحدث أن الفيلم من أهم 4 أفلام لايت كوميدي زي فيلم الحفيد أو أم العروسة، والفيلم للعيلة وهيفضل عايش»، وذلك خلال تصريحات خاصة لبرنامج «8 الصبح».

تايم: كل الناس متحمسه للجزء الثاني من فيلم حريم كريم

أوضح «تايم» نجل الفنان مصطفى قمر، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه لم يتوقع أن يشارك والده في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، مضيفا أنه عندما جرى عرض الفيلم منذ 18 عام فقد نجح الفيلم بشده وكان حينها صغيرا في السن، وقال: «كل ما أقابل حد ويعرفوا أن الفيلم ليه جزء ثاني بيتحمسوا جدا للفيلم».