استمرار التقديم لاختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ استمرار التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية حتى 3 أغسطس 2023، وذلك بعد مد فترة التقديم رسمياً من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه علي جميع الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات ضرورة إحضار الآتي:

- 6 صور شخصيه 4×6.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة رقم الجلوس.

- بطاقة حجز اختبار القدرات من موقع التنسيق.

- إيصال سداد رسوم سحب الملف.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أنّ الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وسُبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويُسر دون مواجهة أية معوقات.

جدير بالذكر أنّ كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ اُنشئت بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 9 أكتوبر 1997، بإنشاء فصول دراسية تابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، حتي استقلت باستقلال جامعة كفر الشيخ عن جامعة طنطا في عام 2006.

أقسام كلية التربية الرياضية

وتضم الكلية 7 أقسام علمية هي:

1- قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

2- قسم الإدارة الرياضية.

3- قسم التدريب الرياضي.

4- قسم الترويح الرياضي.

5- قسم علم النفس الرياضي.

6- قسم علوم الصحة الرياضية.

7- قسم علوم الحركة الرياضية.