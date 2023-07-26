أستاذ تمويل: روسيا تسعى لإزاحة الدولار من التعاملات التجارية بالقارة الأفريقية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ «القمة الروسية الأفريقية» التي سيجرى عقدها خلال الفترة ما بين 27 لـ28 يوليو الجاري بروسيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية ما بين الدب الروسي والدول الإفريقية.

طموحات روسيا في القارة الأفريقية

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوقت الحالي مهم لكلا الجانبين، إذ أنه لا يزال الأمر أكبر من زيادة حجم التبادل التجاري ما بين روسيا والدول الأفريقية، إذ تتواجد روسيا بشكل أكثر قوة في القارة الإفريقية، والتحديات التي تواجه روسيا والحرب الاقتصادية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي أكّدت أنَّ روسيا لديها الكثير من الطموحات داخل القارة الأفريقية.

التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا بالعملات المحلية

أكّد أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ الطموحات الروسية تأتي في إطار عدد من المحاور، منها عقد مزيد من الاتفاقيات ما بين روسيا والدول الأفريقية للتعامل بالعملات المحلية، وكذا تنحية الدولار جانبًا، مما يُعد مزيدا من الضغط الروسي على أمريكا، وإبعادها عن القارة الأفريقية.