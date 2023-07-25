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مراسل «القاهرة الإخبارية»: اجتماعات الرئيس الروسي والبيلاروسي رسائل لـ«الناتو»

كتب:

يارا أشرف
02:08 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو

حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ هناك مباحثات بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي استمرت لمدة يومين في مدينة سان بطرسبورج وانتهت مساء أمس.

مباحثات بين بوتين مع نظيره البيلاروسي

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا لم تصدر أي بيانات بشأن المحادثات بين بوتين ونظيره البيلاروسي، وقبل قليل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنّ بوتين ناقش مع نظيره البيلاروسي أمورا عديدة، بينها سيناريو مجموعة فاجنر، والتوتر الذي تثيره داخل بيلاروسيا حول مطالبهم بالتوجه إلى بولندا، وهل هي إشارة سياسية من قبل الرئيس البيلاروسي إلى الغرب، بأنّه يمتلك قوة عسكرية قد تدخل الأراضي البولندية، وذلك ردا على ما تقوم به بولندا من إرسال قوات تابعة لها إلى الحدود البولندية البيلاروسية.

الاجتماعات توجه رسائل لحلف الناتو

وتابع: «الاجتماعات التي حدثت بين بوتين ونظيره البيلاروسي هي رسائل لحلف الناتو، إضافة إلى أنّ الاجتماعات ناقشت المشاريع والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين».

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بقلم يارا أشرف