الرئيس الروسي: قادرون على استبدال الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريا ومجانا، مضيفا في مقال بعنوان: «روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح» على موقع الرئاسة «الكرملين» عبر الإنترنت، إن روسيا تتوقع مرة أخرى محصولا قياسيا هذا العام.

وأشار بوتين، إلى أن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، فقد معناه، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل.

70 % من البضائع ذهبت إلى دول دخلها جيد

أضاف الرئيس الروسي أنه خلال عام الاتفاقية، تم تصدير 32.8 مليون طن من البضائع من أوكرانيا، ذهب 70% منها، إلى البلدان التي يتمتع فيها السكان بدخل جيد، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في حين أن الدول الأفقر تمثل أقل من 3% «أقل من مليون طن».

صفقة الحبوب هدفها ضمان الأمن الغذائي العالمي

وأوضح بوتين، أن «صفقة الحبوب»، كانت تهدف في الأصل إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن مبادرة «حبوب البحر الأسود»، تم استخدامه فقط لإثراء رجال الأعمال الغربيين، الذين أعادوا بيع الحبوب الأوكرانية.

وأشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطور العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، مشيرا إلى تطلعه إلى الاجتماع مع قادة الدول الأفريقية في «سانت بطرسبرج».

وتعقد القمة الثانية «روسيا أفريقيا» يومي 27 و28 يوليو الجاري في «سان بطرسبرج».