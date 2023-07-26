81.4 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء في العام المالي الجديد

يشهد قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2023/ 2024، وذلك بقيمة 81.4 مليار جنيه، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي.

زيادة الطاقة المتولدة

وتستهدف الاستثمارات الجديدة، وفق تقرير الخطة الاقتصادية التي تم البدء في تنفيذها وتنتهي في يونيو 2024، زيادة الطاقة الكهربائية المُولّدة لتصِل إلى 228 مليار كيلو/ وات/ ساعة خلال السنة المالية الجارية، بارتفاع نسبة الطاقة المُتجدّدة من إجمالي الطاقة المُولّدة إلى 11.8% عام 2023/ 2024، مُقابل 8.8% فقط عام 2018 /2019.

تغذية كهربائية لمناطق التعمير والتنمية

وتركز الخطة على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة، لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية، ومنها مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، حيث تقدّمت مصر بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، وانتقلت إلى المركز 77 عام 2019 مُقابل المركز 121 عام 2014.

وتضمنت الخطة الأعمال المُستهدفة خلال عام 2023/ 2024 إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كيلومتر، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة المُتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100 كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة.

أبرز المشروعات الجديدة

وتتضمن الخطة إنهاء مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس بقُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المُخصّصة لمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع «بنبان» للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.