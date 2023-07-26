استقرار في سعر طن الذرة الصفراء اليوم.. وتوقعات بتراجع الأعلاف مجددا

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنّ سعر طن الذرة الصفراء اليوم سجل استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بعد تراجع منذ عدة أيام، بنحو 500 جنيها، مرجعا السبب إلى الإفراجات المستمرة عن الأعلاف، مما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت الفترة الحالية.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الذرة الصفراء اليوم، سجل 13700 جنيها بالنسبة للذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، فيما سجلت الذرة الأوكراني 12300 جنيها.

سعر القمح اليوم

أما عن أسعار القمح، فإن سعر القمح الأوكراني 11.5% سجل 12350 جنيها، والقمح 11.5% الروسي سجل 12500 جنيها، فيما وصل سعر القمح 12.5% الأوكراني 12450 جنيها والروسي 12600، كما يبلغ سعر الجيلوتين المستورد والمحلي 47500 جنيها فيما يبلغ سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وحول أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء أوضح نقيب الفلاحين أن الأسعار تسجل هدوء ملحوظ حيث يبلغ سعر العلف البادي 23% 21800 جنيها فيما يسجل العلف النامي ذات ال21% 21750 جنيها وعن سعر العلف الناهي يبلغ 21650 جنيه بالأضافة وصول سعر العلف البادي النامي الي 20650 جنيه.

وبالنسبة لسعر العلف بياض 18% يسجل 20450 جنيها وبياض 17% 20200 جنيه فيما يبلغ سعر بياض 16% 20100 جنيه وبياض 14% يسجل 20000 جنيه.

توقعات بتراجع الأسعار الفترة القادمة

وأشار حسين أبوصدام إلي أن هناك توقعات قوية بمزيد من التراجعات الفترة القادمة فيما يخص أسعار الأعلاف مما ينعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت أيضا في الأسواق وذلك من خلال تراجعها.