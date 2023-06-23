تراجع جديد في أسعار الأعلاف بالأسواق.. طن الذرة الصفراء يسجل 13300 جنيه

تسجل أسعار الأعلاف الفترة الحالية في الأسواق المصرية، هبوطا ملحوظا يقدر بنحو 1500 جنيه تلك التراجع المستمر منذ شهر مايو الماضي بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن العديد من الإفراجات الجمرية الخاصة بالأعلاف؛ مما ساهم في انخفاضها الأمر الذي أثر بالإيجاب على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت أيضا من خلال هبوط الأسعار بحسب ما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار الأعلاف

وأضاف أبوصدام، أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل اليوم نحو 13300 جنيه، والذرة الأوكراني 11200 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 14000 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 31000 جنيه، والـ46% بسعر 32000 جنيه.

وتابع أنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 12250 جنيها، والروسي 12350 جنيها، وطن الردة المحلية 11400 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 47000 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.