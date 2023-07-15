توصيات فنية لمزارعي الذرة الشامية الصفراء وفول الصويا بالدقهلية

كشف الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية عن مدى أهمية حقول التكثيف المحصولي لتحميل المحاصيل الاستراتيجية الاقتصادية مثل الذرة الشامية الصفراء على فول الصويا لرفع العائد الاقتصادي للمزارع من نفس وحدة المساحة دون الإضرار بالمحصول الأساسي.

وتابع: يهدف التكثيف المحصولي للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية للمساهمة في تضييق الفجوة الكبيرة بين المستهلك من الزيوت والمنتج المحلي وتقليل صادرات الزيوت وكذلك تعظيم العائد من وحدة المساحة.

التوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية وفول الصويا بالدقهلية

وأعلن المهندس أحمد جاد، مدير الإرشاد الزراعي بالدقهلية، في بيان، عن أهم التوصيات الفنية للذرة الشامية وفول الصويا خلال هذه المرحلة من عمر النبات:

1- ضرورة الرش بمحلول السوبر فوسفات بعد نقعه لمدة 24 ساعة مع إضافة 2 كيلوسلفات بوتاسيوم الري.

2- يراعى عدم تعطيش النبات فترة ارتفاع درجة الحرارة ويوالى الري كل 12-15 يوم حسب ظروف التربة ودرجةالحرارة.

3- وتجنب الري الغزير حيث يؤدي إلى إصفرارالنبات نتيجة لتعرضها لأمراض أعفان الجذوروالذبول.

4- غسيل العناصر الغذائية لمكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحصولين بالمبيدات الموصى بها حسب برنامج المكافحة المتكاملة.

أهمية تحميل الذرة الشامية الصفراء على فول الصويا

وأكد وكيل وزارة الرزاعة بالدقهلية، أهمية تحميل الذرة الشامية الصفراء على فول الصويا وتبلع المساحة المنزرعة للذرة الشامية الصفراء صيفي ونيلي 127 ألف فدان، ومساحة فول الصويا 15835 فدانا على مستوى محافظة الدقهلية، إذ يهدف التحميل إلى تعظيم إنتاجية وحدة المساحة وهما من المحاصيل الاستراتيجية في الزراعة المصرية واستخدامهما في تضيق الفجوة الغذائية «الحبوب - الزيوت - العلف»، دون الإخلال بالتركيب المحصولي الصيفي، وزيادة العائد الاقتصادي ومعامل استغلال الأرض وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمحافظة على خصوبة التربة.