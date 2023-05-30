أسعار الأعلاف اليوم.. الذرة الصفراء المحلية بـ14500 جنيه للطن

تشهد أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 30-5-2023 استقرارًا، بحسب بورصة أسعار خامات الأعلاف، ويتراوح سعر الأعلاف الداجنة بين 24500 جنه إلى 26900 جنيه للطن تسمين البادي، وسجل سعر علف الماشية 18000 جنيه وبالنسبة لأعلاف البط بـ26000 جنيه، ووصل دواجن البيض إلى 24000 جنيه.

وعن أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 30-5-2023، بالنسبة للذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنيتيني 16000 جنيهًا، دون نقل.

أسعار الأعلاف اليوم

وجاء سعر الذرة الأوكراني بـ13000 جنيه، وعن سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني بـ15300 جنيه دون النقل.

وسجل سعر كسب الصويا بروتين 44% 37000 جنيه للطن المحلية، فيما جاء بروتين 46% بـ38000 جنيه للمحلي والمستورد.

ووبالنسبة لأسعار الأعلاف اليوم، لسعر كسب العباد بروتين 36% بـ28 ألف، وسجل الجلوتوفيد سعر 12000 جنيه، وجاءت الردة بـ10700 جنيه.

سعر الجلوتين المستورد

وعن سعر الجلوتين المستورد بروتين 60%، بـ49000 جنيه للطن المحلي، بينما الردة بـ10700 جنيه المحلي.

وسعر مستخلص بذرة القطن بـ17000 جنيه، وسجل كسب العباد المستورد 27000.

فيما وصل سعر بذور الصويا المستوردة للطن إلى 42500 جنيه، والمحلية بـ34000 جنيه، أما قشر الصويا جاء بـ11500 جنيه، وسجل كسر الصويا بروتين 20% 18000 جنيه.

سعر الذرة الصفراء المحلية

والذرة الصفراء المحلية سعرها 14500 جنيه، والبيضاء المحلية أيضًا ب،14700 جنيه.

وشهدت أسعار الأعلاف أمس، تراجعًا كبيرًا بنحو 500 جنيه بسبب الإفراجات الجمركية في المواني، بحسب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، موضحًا أنّ الهبوط مستمر منذ عدة أسابيع نتيجة الإفراجات عن الأعلاف.