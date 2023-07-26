3 عوامل تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة اليوم.. إليك 7 طرق لتجنبها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك مجموعة من العوامل التي سيحملها طقس اليوم الأربعاء، تؤدي إلى زيادة الشعور بالحر بما يصل إلى 42 درجة مئوية محسوسة في القاهرة، و45 درجة محسوسة على سكان محافظات جنوب الصعيد.

3 عوامل تؤدي إلى الشعور بالحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن طقس الأربعاء يتسم بالأجواء الصافية والهدوء النسبي في الرياح، وارتفاع نسب الرطوبة، وهي جميعها عوامل متوفرة اليوم؛ وتعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم في الظل 39 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة المحسوسة بها تصل إلى 42 درجة مئوية.

طرق تخفيف الشعور بالحر

ولمواجهة هذه العوامل، من أجل تخفيف الشعور بالحر نصح موقع «medicinenet» بمجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل حدة الشعور بالحرارة، وهي:

- تخفيف المجهود البدني اليومي، كأن تقلل من الوقت المخصص للتمارين الرياضية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن، ويفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة حتى تبقيك أكثر برودة.

- احتفظ بزجاجة مليئة بالماء داخل الثلاجة، واستخدمها كرذاذ سريع على الوجه عند الشعور بالحر.

- يفضل استخدام وسائل التهوية في المنزل؛ مثل المراوح والتكييفات؛ لتساعدك على تقليل نسبة الشعور بالحرارة.

- الاستحمام بماء بارد، إذ يجعلك تشعر بالانتعاش وتواجه الحرارة.

- يفضل استخدام شمسية للحماية من أشعة الشمس في فترة الظهيرة.

- يفضل عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، عدم الخروج من المنزل وتجنب التعرض لأشعة الشمس، وخاصة بالنسبة لكبار السن والرضع، وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لتجنب الإصابة بالجفاف المتربط بالحرارة.