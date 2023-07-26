الأرصاد تكشف عن ظواهر جوية منتظرة اليوم وتأثيرها المحتمل: «زيادة الحرارة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظواهر جوية منتظرة اليوم الأربعاء ستسبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأجواء الصافية والهدوء النسبي وارتفاع الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأكدت الأرصاد الجوية أن الأجواء الصافية والهدوء النسبى فى الرياح وارتفاع نسب الرطوبة جميعها عوامل متوفرة اليوم لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم فى الظل 39 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة الحسوسة بها 42 درجة مئوية.

أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 45 درجة مئوية، أما شمال الصعيد فتصل درجة الحرارة لـ41 درجة وتصل الدرجة المحسوسة لـ43 درجة بينما تبلغ الرطوبة 70%.

ومن المنتظر أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يسبب زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.