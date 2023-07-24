أستاذ استشعار عن بعد: الحرارة سجلت 70 درجة مئوية في بعض الأماكن

قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة، إن احترار الكرة الأرضية، والتصحر والجفاف، ظواهر ناتجة من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المناخ سيتجه إلى ما هو أقسى مما موجود الآن.

هذا العام الأعلى درجة في التاريخ

وتابع «العسكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن العالم يشهد الآن، زيادة في درجات الحرارة بصورة كبيرة، وهذا العام قد يكون هو الأعلى درجة على مدى تاريخ الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سجلت 60 و70 درجة مئوية في بعض الأماكن، خلال وقت الظهيرة، وهذا من شأنه أن يؤثر على صحة الإنسان.

وأضاف أن العالم إذا قام برد فعل مسؤول تجاه التغيرات المناخية، فهذا يقلل درجة الحرارة مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الثورة الصناعية أدت لزيادة الغازات الدافئة، التي تمنع خروج الأشعة تحت الحمراء لخارج غلاف الكرة الأرضية، وهذا أدى لزيادة الاحتباس الحراري، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة.

هناك ضرورة للحفاظ على الجليد

ولفت إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على الجليد، لأنه يعكس جزء كبير من الطاقة الشمسية، وإذا ذاب الجليد، فتقوم المياه بامتصاص درجة الحرارة، ما يزيد من درجة حرارة الأرض، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تغيير غطاء الكرة الأرضية، والحفاظ على الغابات، لأنها قادرة على امتصاص جزء كبير من الغازات الدفئة.