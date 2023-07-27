«الصحة» تحدد فئات يجب حصولها على لقاح الالتهاب الكبدي «بي».. هل أنت منهم؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا كاملا عن لقاح التهاب الكبد B، داعية المواطنين لضرورة تطعيم أطفالهم بلقاح التهاب الكبد للوقاية من خطر الإصابة بالمرض، خاصة وأن لقاح الالتهاب الكبدي «بي» ضمن التطعميات الإجبارية للأطفال ومتوافر داخل الوحدات الصحية.

الفئات التى يجب أن تحصل على الالتهاب الكبدي «بي»

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات التي يجب أن تحصل على لقاح الالتهاب الكبدي «بي» والمعلومات الكاملة عنه والتي جاءت على النحو التالى :-

- الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة

- الأشخاص المخالطون لحالات مصابة بفيروس «بي»

- الأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوي

- عادة ما يعطي اللقاح الالتهاب الكبدي بي على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر.

- لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبدي «بي» بعد تلقي التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة.

- لقاح الالتهاب الكبدي بي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية

الآثار الجانبية للتطعيم

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المواطنين بشكل عاجل، واطلاعهم على أقرب وحدة صحية يمكن الذهاب إليها والحصول على التطعيم لتفادي خطر الإصابة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الآثار الجانبية للتطعيمات بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الطبيب، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وحدوث ورم مكان التطعيم وتحتاج إلى راحة فقط.