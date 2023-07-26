ضبط 85 مخالفة تموينية خلال حملات على مخابز في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، وجرى تحرير 85 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

ضبط مخالفات تموين

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا أن المخالفات تنوعت على نحو 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (مجهولة المصدر – شهادة صحية).

تكثيف الحملات بالأسواق

وأشار وكيل وزارة التموين إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.