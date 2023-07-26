تعرف على رسوم التقديم للصف الأول الثانوي في مدارس المنيا

تتلقى مدارس الثانوي العام في محافظة المنيا، أوراق الالتحاق بالصف الأول الثانوي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023، وقد حددت وزارة التربية والتعليم الرسوم والمصاريف المقررة والتي يتم سدادها في مكاتب البريد.

رسوم الالتحاق بالصف الأول الثانوي

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن رسوم ومصاريف الالتحاق بالصف الأول الثانوي في جميع مدارس الثانوي العام داخل المحافظة الحكومية تبلغ 520 جنيها سداد كامل، و294 بالنسبة لأبناء العاملين في التعليم، 66 جنيها للفئات المعفاة، ويتم سداد المصروفات في مكاتب البريد مع إحضار إيصال السداد و2 صورة منه، وبالنسبة للفئات المعفاة لا بد من إحضار ما يثبت ذلك ولن يتم قبول الملف إلا بواسطة ولي الأمر شخصيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالأول الثانوي

وفي وقت سابق حددت الإدارات التعليمية في محافظة المنيا الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي 2023-2024 شريطة أن يسبق تقديم تلك الأوراق التسجيل الإلكتروني وتشمل الآتي:

-استمارة التسجيل على الإنترنت.

-استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية و2 صورة منها.

-شهادة الميلاد الأصلية و2 صورة منها.

- 4 صور شخصية حديثة.

-إيصال المصروفات من البريد و2 صورة منه.

-ملف التقديم ويتضمن: 2 دوسيه بلاستيك- دفتر تأمين صحي- دفتر إثبات قيد-30 جنيها طوابع بريد-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات-2 طابع مهن تعليمية فئة جنيه واحد.