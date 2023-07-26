«بلتون القابضة» تنتهي من إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال في البورصة

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، انتهاء الإجراءات القانونية وفق القانون والقواعد المنظمة، لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

تداول أسهم الزيادة

وأشارت بلتون في بيان اليوم، إلى أنّ تداول أسهم الزيادة، ستكون بداية من الغد.

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع

وأوضحت بلتون، أنّه بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في أسهم الزيادة، وإتمام الإجراءات واستصدار الموافقات القانونية والرقابية الملزمة لقيد الأسهم الجديدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، يصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 10.926.957.496 جنيه، موزعا على 5.463.478.748 سهم.