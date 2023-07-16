أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على تباين و3 مليارات جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين، وسط مكاسب سوقية بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات عند مستوى 17343.13 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.15% عند مستوى 3422.99 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.03%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، هبوط مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة طفيفة 0.03%، عند مستوى 5082.74 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، وسجل ارتفاعا طفيفا 0.02% عند مستوى 3162.34 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.002 مليار جنيه، من خلال التداول على 468.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 58.130 ألف صفقة، كما بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 3 مليارات جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.171 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.