أخبار البورصة المصرية.. 10 مليارات جنيه مكاسب سوقية في منتصف التداولات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تباين في منتصف تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.24% إلى مستوى 17558.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28% عند مستوى 3413.49 نقطة، وسط مكاسب سوقية 10 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 100» يتراجع 0.02%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.02%، في منتصف التداولات عند مستوى 5081.58 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.52% عند مستوى 3178.38 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 448.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 174.9 مليون سهم عبر تنفيذ 20.104 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.179 تريليون جنيه، بمكاسب 10 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.