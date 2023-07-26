انطلاق المهرجان الرياضي للمصطافين في مدينة بلطيم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مهرجانا رياضيا للمصطافين في بلطيم، بتوجهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ أن المهرجان تضمن لقاءات كرة القدم في منافسة بين رواد المهرجان، كما نظم سباق للجري لاختراق الضاحية بدأ من أمام بوابة مصيف الشباب، وانتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس بمشاركة 100 شاب، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين فى سباق إختراق الضاحية .

مزيد من الفاعليات والأنشطة الرياضية

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الفاعليات الرياضية المتعددة، والتي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، ضمن خطة النشاط الرياضي تنظمها إدارة التنمية الرياضية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد، وكابتن محمد سليمان، وأحمد لطفى، بإدارة التنمية الرياضية.