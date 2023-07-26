محو أمية 32 ألف مواطن في أسيوط ضمن خطة 2022/ 2023

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محو أمية 32 ألف مواطن في المحافظة ضمن الخطة الجديدة 2022/ 2023، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يوليو 2023، وأشاد بالإنجاز السنوي للمستهدف والمحقق من خطة محو الأمية.

بدأت فعاليات الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط الإنجاز السنوي للمستهدف والمحقق من الخطة التنفيذية لمحو الأمية، ونسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه للجهود المبذولة من كل الجهات للسير قدمًا فى تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار، خاصة وأن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية.

ووجه اللواء عصام سعد الشكر للجهود الفاعلة والمخلصة لجميع العاملين بفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة معلنًا تكريم الجهات المتميزة والتي حققت أعلى مستهدف في خطة محو الأمية لهذا العام وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا، لافتًا إلى أن عدد من تم محو أميتهم بلغ 32099.