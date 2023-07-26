إزالة 25 حالة تعد على أراضي حماية النيل في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى إزالة 25 حالة تعد على أراضي تابعة لحماية النيل ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 للازالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون بين كل الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات، وفقا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أوضح أن تلك الحملات تجرى تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية ما أسفر عن إزالة 25 حالة تعدي على اراضي حماية النيل بمساحة 711 متر مربع مباني.