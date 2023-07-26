5 معلومات عن اللواء منار مختار بعد تعيينها مديرا بقطاع حقوق الإنسان

شملت حركة تنقلات الشرطة، التي أعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية بعناصر شرطية متميزة، وتعيين عددًا من مساعدي الوزير ومديري الأمن في المحافظات، كما تضمنت الحركة تعيين اللواء منار مختار حافظ حسن مديرا عاما بقطاع حقوق الإنسان.

اللواء منار مختار حافظ حسن، واحدة من القيادات الأمنية النسائية المتميزة في عملها، وحققت الكثير من النجاحات حتى جاء قرار وزير الداخلية بتعيينها مديرا عاما بقطاع حقوق الإنسان.

5 معلومات عن اللواء منار مختار

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، 5 معلومات عن اللواء منار مختار، بعد تعيينها مديرا عاما بقطاع حقوق الإنسان.

- تخرجت اللواء منار مختار في كلية الشرطة 1989.

- عملت في إدارة الرعاية اللاحقة لتثبت كفاءة عالية وبراعة، وبعدها وعملت في مديرية أمن القاهرة.

- التحقت بالعمل في حرس الجامعة، وعملت بعدها في الإدارة العامة للتأمين والمعاشات وبعد ذلك إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.

- تدرجت اللواء منار مختار في الترقيات حتى وصلت إلى عميد في قطاع حقوق الإنسان.

- كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2020.