1700 طالب يتقدمون لاختبارات القدرات للتربية الرياضية في أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إجمالي عدد المتقدمين لأداء اخبتارات القدرات للتربية الرياضية بلغ عددهم 1700 طالب، وذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة لكلية التربية الرياضية؛ للاطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية، والالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال اختبارات القدرات، وفقا لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه جرى إتاحة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل رغباتهم في اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

وتفقد رئيس الجامعة أثناء جولته، لجان أداء الطلاب للاختبارات، وهي لجان القدرات البدنية، والمهارات، والسمات الشخصية، ولجان اختبارات الطول والوزن وغرفة الكنترول والترجمة والرصد لاختبارات القدرات، والتي تقوم علي ترجمة أداء الطلاب، وتقييم المستوى البدني لهم من خلال درجات، وذلك تحت إشراف عميد الكلية الدكتور عماد سمير، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.