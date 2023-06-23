كيف يحصل أصحاب المعاشات على قرض شخصي من بنك ناصر؟.. لو عندك التزامات

في كثير من الأحيان يضطر أصحاب المعاشات إلى التقديم على قرض شخصي بضمان المعاش، حتى يتمكن من سداد بعض الالتزامات الواجبة عليهم، أو لتليية احتياجات الأسرة من متطلبات الحياة، ويحرص بنك ناصر الاجتماعي على إتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات للحصول على قرض شخصي، في أطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالأسر الأكثر احتياجا.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات فرصة الحصول على قرض شخصي بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، بعائد 11% فى حاله وجود ضامن حكومى و 11.7% فى حالة عدم وجود ضامن حكومي، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط وإجراءات حضول أصحاب المعاشات على قرض شخصي من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي له، والتي جاءت كالتالي:

شروط حصول أصحاب المعاشات على قرض شخصي

- يجب على الراغب في الحصول عل قرض شخصي من أصحاب المعاشات تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل من العملاء الجدد لفتح الحساب.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية لطالب التمويل .

- تقديم إيصال مرافق حديث.

- تقديم بيان مفردات الدخل ( بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل.

- يتم تقديم الأوراق نفسها للضامن، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.

اجراءات حصول أصحاب المعاشات على قرض شخصي من بنك ناصر

- التوجه لمقر بنك ناصر الاجتماعي.

​- تقديم المستندات المطلوبة لاموظف المختص حتى بتم تقديم الطلب.

- مراجعه المستندات ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزى "i-score".

- تحويل المرتب أو المعاش للعميل بعد الحصول على الموافقة.